Truffa telefonica da oltre 20mila euro cinque denunciati

Una truffa telefonica di oltre 20.000 euro ha portato alla denuncia di cinque persone, tutte italiane, tra i 22 e i 57 anni, residenti tra Napoli, Caserta e Brindisi. Con l’inganno di salvarla da una presunta frode bancaria, hanno sottratto ingenti somme a una donna di 70 anni residente a Seveso. Le indagini, partite dalla denuncia della vittima, svelano un inquietante schema di raggiri che colpisce ancora le fasce più vulnerabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cinque persone, tutte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 22 e i 57 anni, residenti tra le province di Napoli, Caserta e Brindisi, sono state denunciate dai carabinieri per truffa aggravata in concorso ai danni di una 70enne residente a Seveso (Monza), alla quale avrebbero sottratto circa 20 mila euro con la scusa di salvarla da una frode bancaria. Le indagini sono iniziate proprio con la denuncia della donna, lo scorso aprile, che ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un presunto operatore bancario che l’ha convinta a effettuare cinque bonifici per preservare il capitale a seguito di presunti tentativi di accesso fraudolento al suo conto corrente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: truffa - euro - telefonica - oltre

"Sono in fuga dall'Afghanistan": 53enne versa 7.500 euro ad una donna di Parma ma è una truffa - Un 53enne originario della provincia di Ancona è stato truffato da una donna nigeriana residente a Parma, che si era spacciata per una persona in fuga dall'Afghanistan.

I finanzieri hanno denunciato 15 falsi broker per i reati di truffa e abusivismo finanziario. Partendo dalla querela presentata da un pordenonese, che aveva investito oltre 75mila euro in prodotti, poi rivelatisi, inesistenti, la Gdf ha ricostruito l'operatività dell'intero Vai su Facebook

Truffa telefonica a Chieti: donna raggirata perde oltre 47mila euro; Azienda torinese truffata di 160.000 euro con la tecnica dello Spoofing: cos’è e come difendersi; Viareggio, vittima di truffa telefonica e informatica ottiene oltre 18mila euro di risarcimento.

Truffe online e telefoniche, 95% dei modenesi ha subito tentativi di raggiro - Società: I risultati del sondaggio Udicon: uno su tre ammette di avere cliccato su link sospetti. Lo riporta lapressa.it

Segna questa data sul calendario, sarà una grande svolta: finalmente addio alle truffe telefoniche - A partire da questa data gli utenti avranno uno strumento in più per proteggersi. Da diregiovani.it