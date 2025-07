Truffa del finto operatore bancario da 20mila euro | 5 nei guai

Una nuova ondata di truffe colpisce ancora: cinque individui tra Caserta, Napoli e Brindisi sono stati denunciati per aver sottratto 20mila euro a un’anziana di Monza attraverso un finto operatore bancario. Le indagini dei carabinieri di Meda hanno portato alla luce un ingegnoso schema criminale che mette in guardia tutti noi, sottolineando quanto sia importante essere vigili e informati per proteggere i propri risparmi.

