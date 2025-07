Troppo cloro in una piscina di Vicenza sei bimbi intossicati

Un incidente preoccupante scuote il quartiere San Pio X di Vicenza: cinque bambini del centro estivo sono stati vittima di intossicazione da cloro mentre si divertivano in piscina. La loro innocente giornata di giochi si è trasformata in un episodio di emergenza, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi per la sicurezza dei più piccoli. La tutela dei bambini deve restare prioritaria per garantire momenti di spensieratezza senza rischi.

Stavano giocando in alcune del quartiere San Pio X di Vicenza, quando sono rimasti intossicati a causa di uno sversamento di cloro. È successo a un gruppo di bambini tra i 7 e i 10 anni del centro estivo del capoluogo, che dopo aver trascorso alcuni minuti nelle vasche hanno iniziato ad avvertire alcuni sintomi da intossicazione, come bruciore agli occhi, tosse e irritazione delle vie respiratorie. L’intossicazione dopo aver giocato in piscina. Intorno alle 9 del mattino di venerdì 11 luglio, un gruppo di bambini iscritti a uno dei centri estivi della zona, hanno iniziato a lamentare i sintomi dell’intossicazione. 🔗 Leggi su Open.online

