Tron | Ares Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film

Le prime immagini di Tron: Ares svelano i volti di Evan Peters e Gillian Anderson, creando grande fermento tra gli appassionati. Questi scatti offrono un’anticipazione intrigante sui nuovi personaggi e l’atmosfera futuristica del film, che promette di essere uno dei must dell’anno. I fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà questa avventura il 10 ottobre, data di uscita ufficiale, con Jared Leto protagonista e Jeff Bridges tornare nel cast.

Online sono apparse due nuove immagini dell'atteso film Tron: Ares, rivelando qualche anticipazione sui personaggi coinvolti. Due nuove foto del film TRON: Ares ritraggono i personaggi interpretati nel nuovo capitolo del franchise da Evan Peters e Gillian Anderson. I fan dovranno attendere il 10 ottobre prima di poter assistere all'avventura che avrà come star l'attore premio Oscar Jared Leto e potrà contare sul ritorno nel cast di Jeff Bridges. Cosa racconterà Tron: Ares Il regista Joachim Rønning ha diretto Tron: Ares da una sceneggiatura di Jesse Wigutow, che ha firmato lo script basandosi su una storia sviluppata con David Digilio usando i personaggi creati da Steven Lisberger e Bonnie MacBird. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film

In questa notizia si parla di: tron - ares - film - evan

Tron: Ares, Garrett Hedlund condivide la sua eccitazione per il ritorno del film - Un elemento di interesse è la partecipazione di Garrett Hedlund, protagonista iconico di Tron: Legacy, che con entusiasmo annuncia il suo ritorno, promettendo un avvincente viaggio attraverso mondi digitali ancora più ricchi e sorprendenti.

«Nel momento in cui la minaccia diventa personale, il confine tra essere eroi e restare uniti come famiglia si fa davvero sottile. » Durante la XIV edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, Disney Italia ha presentato i prossimi film che vedremo nei cine Vai su Facebook

Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film; Trailer per Tron: Ares, i mondi si scontrano e solo uno sopravviverà ; Tron: Ares – il trailer ufficiale.

Tron: Ares, Evan Peters e Gillian Anderson nelle nuove foto del film - Due nuove foto del film TRON: Ares ritraggono i personaggi interpretati nel nuovo capitolo del franchise da Evan Peters e Gillian Anderson. Da msn.com

Tron: Ares, la descrizione del primo filmato del film. Colonna sonora ... - Alla fine del filmato, un cartellone ha rivelato che la colonna sonora di Tron: Ares è stata composta dai Nine Inch Nails, la band di rock industriale ed elettronica fondata da Trent Reznor e a ... Riporta cinefilos.it