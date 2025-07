Triumph Italia FY25 | immatricolazioni da primato e rete vendita in crescita

Triumph Italia conquista il suo quinto anno di successo, segnando un record storico con 8.039 moto immatricolate nel FY25 e una rete vendita in costante crescita. Questo risultato non solo testimonia la passione degli appassionati italiani, ma rafforza anche la posizione del brand nel mercato nazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel settore delle due ruote. Un traguardo che apre nuove prospettive di crescita e innovazione per Triumph in Italia.

(Adnkronos) – Per il quinto anno consecutivo, Triumph Motorcycles raggiunge un traguardo storico nel mercato italiano. Con 8.039 unità immatricolate tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, la Casa inglese stabilisce un nuovo primato nazionale, superando del 3,1% i numeri registrati nel periodo fiscale precedente. L’Italia si conferma così come il terzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

