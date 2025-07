Trish Stratus | Evolution 2 è stata costruita un po’ troppo in fretta

Una sensazione che lascia un po’ di amarezza tra appassionati e wrestler, desiderosi di vedere uno spettacolo all’altezza delle loro aspettative. Nonostante il grande hype, Evolution 2 si è rivelato un’occasione mancata di consolidare il ruolo delle donne nel wrestling, riflettendo le sfide di un’industria in continua evoluzione. La domanda ora è: cosa ci riserva il futuro per questa categoria così potente e in crescita?

La seconda edizione di Evolution, il ppv tutto al femminile della WWE, è stata richiesta a gran voce per anni dai fan della compagnia e dalle wrestler stesse. Eppure il PLE non sembra proprio aver acceso gli entusiasmi o rispettato le aspettative, un po’ per il posizionamento infelice in uno dei weekend più “pieni” di wrestling degli ultimi anni e un po’ perché le storyline sono sembrate piuttosto affrettate e poco studiate. Una sensazione che non è vissuta solo dal pubblico, ma anche da alcune delle atlete stesse. Tutto un po’ troppo affrettato. Intervistata da Sam Roberts per il suo podcast NotSam Wrestling, anche Trish Stratus ha detto la sua sulla preparazione di questo PLE, che sembra proprio essere stata un po’ affrettata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Trish Stratus: “Evolution 2 è stata costruita un po’ troppo in fretta”

