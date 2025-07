Tripudium droga e Scu senza confini | un’osmosi tra clan di due province diverse

Tripudium droga e scu senza confini: un'osmosi tra clan di due province diverse. San Pietro Vernotico e Trepuzzi sembrano lontani, ma in realtà sono uniti da una rete sotterranea che sfida ogni frontiera. I confini tracciati sulle mappe non sono più sufficienti per contenere le attività criminali che si intrecciano tra i paesi, creando un tessuto di relazioni e alleanze che la squadra investigativa sta smascherando. Un'indagine che rischia di cambiare tutto.

SAN PIETRO VERNOTICOTREPUZZI - I confini tracciati sulle mappe sono frutto di convenzioni umane, a meno che non ci siano ostacoli naturali che dividono due territori. San Pietro Vernotico e Trepuzzi sono divise da Squinzano, non da una montagna o da un fiume. Grazie alle indagini della squadra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: confini - tripudium - droga - osmosi

Tripudium, droga e Scu “senza confini”: un’osmosi tra clan di due province diverse; Droga e Scu 'senza confini': una 'osmosi' tra clan e province diverse.

Tripudium, droga e Scu “senza confini”: un’osmosi tra clan di due province diverse - Superamento di steccati territoriali e di "competizione" tra sodalizi differenti: pax mafiosa o cambiamenti in ... Segnala lecceprima.it