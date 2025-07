Trevisani | Piccoli-Esposito è una bellissima coppia | il secondo ha rischiato di far fare sei gol a Lautaro contro il Fluminense…

Il mercato del Cagliari si riscalda con un sogno offensivo: Piccoli ed Esposito, una coppia da sogno per la Serie B. Riccardo Trevisani analizza il potenziale di questa combinazione, tra aspetti tecnici e rischi, come il recente episodio contro il Fluminense. La sfida è aperta: potranno i due giovani talento portare il Cagliari ai vertici? Scopriamolo insieme, perché il futuro rossoblù potrebbe scriversi proprio con loro.

Trevisani esprime il proprio punto di vista sulla coppia desiderata dal Cagliari composta da Piccoli ed Esposito Sebastiano! Le ultime. Il Cagliari sta pensando in grande sul fronte offensivo, e tra le notizie di mercato più interessanti c’è quella relativa a Sebastiano Esposito e all’eventuale affiancamento in campo con Piccoli, ex Lecce. Sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato questa possibile operazione, sottolineando come il trasferimento di Esposito possa rappresentare una scommessa vincente per il club sardo. Sebastiano Esposito, giovane attaccante cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, ha fatto parlare di sé grazie alle sue doti tecniche e alla capacità di creare gioco, qualità che lo rendono un prospetto molto ambizioso. 🔗 Leggi su Internews24.com