Trent’anni di Un' emozione chiamata libro | doppio appuntamento nella Città Bianca

Trent'anni di emozioni, storie e incontri indimenticabili: questa sera, Ostuni si prepara ad accogliere la trentesima edizione di "Un'emozione chiamata libro", un festival che ha saputo conquistare i cuori di generazioni. Con eventi imperdibili e grandi ospiti, la cittĂ bianca si trasforma in un palcoscenico di cultura e passione. L'avventura sta per cominciare, e voi non vorrete assolutamente perderla.

OSTUNI - Prende il via stasera, venerdì 11 luglio, la trentesima edizione di "Un'emozione chiamata libro", uno dei festival letterari piĂą longevi che da tre decenni anima la cittĂ di Ostuni. La manifestazione si inaugura con un doppio appuntamento: alle 20.30 Mauro Mazza dialogherĂ con Giorgio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

