Treni straordinari per il Festino di Santa Rosalia | Così sarà possibile spostarsi senza auto

Per vivere al meglio questa magica notte, Trenitalia ha predisposto 14 treni straordinari per il Festino di Santa Rosalia a Palermo, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’auto. Un’occasione perfetta per spostarsi senza stress e godersi appieno i festeggiamenti, rispettando l’ambiente e alleggerendo il traffico cittadino. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile, facilitata dalla mobilità intelligente messa a disposizione.

Treni straordinari per facilitare la mobilità di quanti assisteranno agli eventi del Festino di Santa Rosalia, a Palermo il 14 luglio. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha attivato 14 treni straordinari sulle relazioni “Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

