Treni linea Pescara-Bari | ripristinata la circolazione Gravi problemi da ieri per un guasto

Dopo un'intera giornata di disagi e ritardi, la linea Pescara-Bari ha finalmente visto la circolazione ripristinata regolarmente alle ore 13:20, grazie agli sforzi di Trenitalia. Tuttavia, i viaggiatori hanno dovuto affrontare tempi di percorrenza fino a 160 minuti e alcune limitazioni. Restate aggiornati per eventuali novità e pianificate con attenzione i vostri spostamenti lungo questa tratta strategica.

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Fine evento – ore 13:20  La circolazione è tornata regolare.  I treni Alta Velocità , Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.  Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:  • FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno oggi ha origine da Foggia. I passeggeri in partenza da Bari Centrale possono utilizzare il treno FR 8814 Lecce (5:50) – Milano Centrale (14:25) • FR 9560 Lecce (12:42) – Milano Centrale (22:50): il treno oggi ha origine da Foggia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Treni, linea Pescara-Bari: ripristinata la circolazione Gravi problemi da ieri per un guasto

In questa notizia si parla di: treni - circolazione - linea - pescara

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23 - È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari, stop alla circolazione per un guasto: treni in ritardo e cancellazioni https://ift.tt/eMJn1Rw https://ift.tt/26GRNVi Vai su X

Ripristinata la circolazione ferroviaria sulla Pescara–Foggia Dopo oltre 24 ore di stop causato da un vasto incendio vicino Chieuti (FG), i treni tornano a viaggiare. Il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le verifiche tecniche hanno permesso di riattivare la linea n Vai su Facebook

Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari, stop alla circolazione per un guasto: treni in ritardo e cancellazioni; Guasto alla linea elettrica sulla linea ferroviaria Pescara-Bari: ritardi anche oltre i 100 minuti; Ancora disagi sulla linea Pescara - Bari, stop alla circolazione per un guasto: treni in ritardo e cancellazioni.

Disagi nei trasporti, guasto tra Cerignola e Barletta: treni in ritardo di 150 minuti o cancellati - A causa di un problema tecnico alla linea elettrica è fortemente rallentata la circolazione ferroviaria tra Cerignola e Barletta ... Riporta trmtv.it

Treni in tilt sulla linea adriatica per un incendio: circolazione sospesa tra Pescara e Foggia - Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, l'incidente ha interessato un Airbus della compagnia Volotea. Scrive ilfattoquotidiano.it