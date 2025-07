Treni agosto tra cantieri e disagi | 100 minuti in più per Milano-Roma Assoutenti | ‘Indennizzi per i passeggeri’

L'estate dei viaggi in treno si presenta complessa: tra cantieri e disagi, i passeggeri devono prepararsi a un agosto caratterizzato da tempi di percorrenza più lunghi e possibili ritardi. Con un aumento medio di 100 minuti per il tragitto Roma-Milano, il panorama ferroviario italiano affronta numerose sfide, tra cui un'indennità di oltre 8.200 euro per i passeggeri danneggiati. Scopri come affrontare questa stagione turbolenta e cosa fare in caso di disservizi.

Mentre Rete ferroviaria italiana è alla prese con il procedimento avviato dall’ Autorità di regolazione dei trasporti per l’’incidente che il 2 ottobre 2024 paralizzò i treni in mezza Italia, per i passeggeri si prospetta un mese di agosto con maggiori tempi di percorrenza dei treni regionali, intercity e frecce. A cavallo di Ferragosto per viaggiare da Roma a Milano ci vorranno in media 100 minuti in più: il Frecciarossa impiegherà fino a 5 ore e 25 minuti. Disagi, già previsti e annunciati a febbraio, causati dagli oltre 1.200 cantieri attivi sulla rete ferroviaria: 700 per nuove opere e 500 per manutenzioni straordinarie, con oltre 12 miliardi già investiti nell’ambito del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treni, agosto tra cantieri e disagi: 100 minuti in più per Milano-Roma. Assoutenti: ‘Indennizzi per i passeggeri’

In questa notizia si parla di: treni - agosto - passeggeri - cantieri

Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate - Per affrontare i disagi causati dai lavori ferroviari tra Genova e Milano, sono stati introdotti quattro autobus aggiuntivi.

In questi giorni stanno partendo, o partiranno a breve, molti cantieri. Alcuni li vedete già operativi, altri inizieranno nelle prossime settimane. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che questi lavori possono comportare e ci scusiamo fin da ora, consape Vai su Facebook

Treni, agosto tra cantieri e disagi: 100 minuti in più per Milano-Roma; Treni, in estate aumento dei tempi di percorrenza per i cantieri: le tratte coinvolte; Fs, modifiche ai tempi di percorrenza per i cantieri: fino a 90 minuti in più.

Treni, 100 minuti in più da Milano a Roma: i 1.200 cantieri sulle ferrovie allungano i tempi di percorrenza ad agosto - Cambiano i tempi di percorrenza sulle principali tratte dell’Alta velocità per i cantieri Pnrr e di manutenzione sulla rete. Lo riporta msn.com

Assoutenti: ad agosto aumentano i tempi di percorrenza dei treni - 200 cantieri ferroviari: 700 per nuove opere e 500 per manutenzioni straordinarie, con oltre 12 miliardi già investiti nell’ambito del Pnrr. Riporta livesicilia.it