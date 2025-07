Tregua finita | ecco quando ritornerà il caldo africano

godendo in queste settimane, ma presto il caldo africano tornerà a riscaldare le nostre giornate, portando con sé temperature elevate e un’estate che si preannuncia più intensa. È bene prepararsi a questa ondata di calore, che ci ricorda come il clima mediterraneo possa sorprenderci con i suoi effetti più estremi. La tregua dal caldo sta per terminare, e dovremo affrontare una nuova sfida termica: ecco quando ci aspettiamo il ritorno del grande caldo.

È bene non abituarsi troppo alla "vecchia" estate mediterranea che era dominante negli anni Novanta con temperature massime calde ma senza eccessi e minime gradevoli praticamente ovunque che favoriscono il sonno notturno. Il caldo anticiclone africano è pronto a tornare sul nostro Paese con un nuovo e netto aumento termico su valori ben superiori alle medie. La tregua dal caldo. Per adesso dobbiamo registrare il clima gradevole di cui stiamo beneficiando praticamente su ogni angolo d'Italia con i valori notturni più freschi sicuramente al Centro-Nord ma con le massime che non superano i 30-31°C. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tregua finita: ecco quando ritornerà il caldo africano

Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove - Prepariamoci a vivere un'estate infuocata: dopo la breve tregua portata dai temporali, l'anticiclone africano torna a dominare il cielo italiano, portando temperature record tra 35 e 38°C in molte città.

