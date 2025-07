Tre studenti hanno deciso di non rispondere all’orale del loro esame finale per lanciare un messaggio contro una scuola che valuta ma che non ascolta Pugno duro del governo

che ha lasciato il pubblico senza parole, sottolineando con forza la loro protesta contro un sistema che promette di educare ma troppo spesso si limita a giudicare. Questi giovani coraggiosi hanno scelto di parlare con silenzio, dimostrando che a volte il messaggio più potente è quello che non si dice con le parole. La loro scelta ci invita a riflettere su un modello scolastico che deve ascoltare di più, per formare cittadini davvero consapevoli e liberi.

T re studenti, tre scene mute durante l'orale di Maturità. Non per paura, timidezza o impreparazione, ma per dire che il sistema scolastico, così com'è, non li rappresenta. Per farlo, i tre maturandi, hanno usato il momento più simbolico del loro percorso scolastico, l'esame finale. Non hanno chiesto di essere esonerati. Hanno contestato il senso stesso dei voti, la costante competizione e l'assenza di ascolto. E lo hanno fatto con un gesto pacato, ma che ha un peso.