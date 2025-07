Tre presunti spacciatori stranieri arrestati a L’Aquila con 400?g di cocaina in auto

Nell’operazione conclusasi con successo, le forze dell’ordine dell’Aquila hanno smantellato un pericoloso traffico di droga, arrestando tre presunti spacciatori stranieri e sequestrando 400 grammi di cocaina. Questa azione decisa testimonia l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza cittadina e combattere il crimine organizzato. La lotta alla droga prosegue senza sosta, per proteggere la comunità e ripristinare la tranquillità nelle zone più vulnerabili.

L'Aquila - Operazione mirata delle forze dell’ordine in zona nota per lo spaccio, con esito efficace: sequestrata cocaina e condotto in carcere due arrestati, indagini in corso. La Polizia dell’Aquila ha compiuto un’operazione di contrasto al traffico di droga nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio. Dopo un prolungato servizio di osservazione in un’area della città da tempo sotto monitoraggio, gli agenti hanno identificato un gruppo sospetto. L’intervento è scattato mentre veniva perquisito un giovane consumatore: tre individui si sono avvicinati a una vettura, di cui uno ha tentato la fuga, dileguandosi tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv