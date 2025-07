Tre fratelli umiliati e rapinati dalla baby gang | schiaffi e insulti ripresi con lo smartphone

Tre fratelli minorenni hanno vissuto un incubo nelle strade di Ancona, vittime di minacce, umiliazioni e rapine da parte di una baby gang. Schiaffi, insulti e videoshock sono stati ripresi con uno smartphone, lasciando un segnale forte sulla violenza tra i giovani. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza e il ruolo delle istituzioni nel proteggere i più vulnerabili. La vicenda continua a svilupparsi, con il coinvolgimento degli aggressori sotto inchiesta.

ANCONA - Minacce, umiliazioni e due rapine a distanza di poche ore. È quanto hanno subito tre fratelli minorenni, finiti nel mirino di un gruppo di coetanei che ora risulta indagato per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali. Gli episodi risalgono alla sera del 23 giugno e al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

