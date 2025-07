Travis Scott annuncia la data di uscita dell’album Jackboys 2

Dopo il memorabile live al Coachella, Travis Scott torna a far parlare di sé con un annuncio che farà felici i fan: l’uscita di Jackboys 2, il tanto atteso sequel del suo celebre album, sarà disponibile dalla domenica 13 luglio. Sei anni dopo l’ultimo capitolo, l’artista di Houston promette nuove emozioni e collaborazioni sorprendenti. L’attesa sta per finire: preparatevi a immergervi di nuovo nell’universo di Travis.

Dopo l’imponente live del Coachella tenutosi lo scorso aprile, Travis Scott ritorna sulle scene con l’album Jackboys 2, che arriva a distanza di sei anni dall’ultimo lavoro in studio con il collettivo musicale omonimo. Il r apper di Houston ha confermato che l’atteso seguito di Jackboys pubblicato del 2019, sarà disponibile a partire dalla prossima domenica il 13 luglio. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, 10 luglio con un post pubblicato sul profilo Instagram dell’artista contente la cover del nuovo lavoro in studio con i Jackboys accompagnato dalla didascalia: “JB2 esce dappertutto con 7 13 altoparlanti e urla a massimo volume”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Travis Scott annuncia la data di uscita dell’album “Jackboys 2”

