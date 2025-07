Trasporti intesa storica fra Liguria Lombardia e Piemonte | Un treno ogni ora da dicembre

trasporti intesa storica fra Liguria, Lombardia e Piemonte rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più efficiente e sostenibile. Questo innovativo protocollo d’intesa, presentato a Genova l’11 luglio 2025, promette un collegamento ferroviario ogni ora tra Genova e Milano, facilitando gli spostamenti e rafforzando i legami tra le regioni. Un risultato che cambierà il volto del trasporto interregionale, rendendo i viaggi più veloci e comodi per tutti.

L'11 luglio 2025 è stato presentato a Genova un protocollo d’intesa tra le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per coordinare e potenziare l’offerta ferroviaria interregionale. La novità principale: da dicembre, un treno collegherà Genova e Milano ogni sessanta minuti. L’accordo, della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

