Trascinava un bidone con il registratore di cassa rubato arrestato 43enne

immediate indagini hanno portato all’arresto di un 43enne, sorpreso mentre trascinava un bidone contenente il registratore di cassa rubato. L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito ulteriori danni e assicurato alla giustizia un ladro che aveva già messo a soqquadro un’attività commerciale nel cuore della città. Un esempio di come il pronto intervento possa fare la differenza nella lotta contro i crimini urbani.

Durante un normale controllo nel cuore della città, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti prontamente dopo aver udito l’allarme provenire da un negozio. Giunti sul posto, hanno scoperto la porta d’ingresso forzata e l’interno dell’attività completamente messo a soqquadro. Le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

