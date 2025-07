Trailer di discovery’s in the eye of the storm stagione 2 svela disastri atmosferici devastanti

Se sei affascinato dalla potenza della natura e vuoi vivere da vicino le catastrofi atmosferiche più impressionanti, la seconda stagione di “In The Eye Of The Storm” ti lascerà senza fiato. Attraverso testimonianze autentiche e riprese spettacolari, scoprirai come le persone affrontano e sopravvivono ai disastri più devastanti. Preparati a un viaggio emozionante nel cuore delle tempeste, perché questa serie ti farà vedere il clima come mai prima d’ora.

Programmazione e modalità di visione di “In The Eye Of The Storm” stagione 2. La seconda stagione di “In The Eye Of The Storm” si distingue per il suo approccio innovativo, offrendo uno sguardo in tempo reale sugli eventi meteorologici più devastanti attraverso le testimonianze dirette delle persone coinvolte. Questa produzione, trasmessa dal Discovery Channel, si avvale di riprese effettuate da cittadini comuni che hanno vissuto in prima persona le catastrofi naturali, creando un racconto autentico e coinvolgente. Data di debutto e orari di trasmissione. La nuova stagione è stata annunciata per il 27 luglio alle ore 22:00 (ETPT). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it