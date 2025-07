Tragedia | uomo precipita dal settimo piano soccorsi inutili

Una tragica sera a Pescara: un uomo di 35 anni perde la vita precipitando dal settimo piano di un edificio in via Mazzarino. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso e rianimazione, le speranze si sono spente. Le autorità stanno ora indagando sulla dinamica di questa tragica caduta, lasciando la comunità senza parole e con tante domande senza risposta. Si tratta di un evento che sconvolge l’intera città , aprendo un’ombra sul mistero che avvolge questa tragedia.

Pescara - Un uomo di 35 anni precipita in via Mazzarino, a nulla valgono i tentativi di rianimazione: in corso le indagini sulla dinamica dell'incidente. Un tragico evento ha colpito Pescara ieri sera: alle ore 23 circa, un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio in via Mazzarino, nei pressi dello stadio. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per prestare i primi aiuti. Il personale sanitario ha tentato una rianimazione, ma le gravi lesioni causate dall'impatto hanno reso ogni tentativo vano: l'uomo è deceduto sul colpo.

