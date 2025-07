Tragedia sulle strade umbre | auto contro furgone Muore una donna

Un'altra tragedia scuote le strade umbre, lasciando un vuoto di dolore e sgomento tra la comunità. Oggi pomeriggio a Gualdo Cattaneo, una donna di 55 anni ha perso la vita in un terribile incidente tra auto e furgone nei pressi di San Terenziano. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di una guida responsabile. La sua perdita ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale.

Gualdo Cattaneo, 11 luglio 2025 - Ancora sangue sulle strade dell’Umbria, a causa di un incident e mortale avvenuto oggi pomeriggio. La vittima è una donna di 55 anni r esidente a Gualdo Cattaneo. Stando alle prime ricostruzioni sulla vicenda, la donna, sposata e madre di una ragazza, stava transitando con la propria auto nei pressi di San Terenziano quando si è scontrata con un furgon e, che proveniva nel senso opposto di marcia. Vista la gravità della situazione, la conducente della vettura è stata trasferita con l ’elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è spirata poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia sulle strade umbre: auto contro furgone. Muore una donna

