Tragedia sulla Vecchia Pisana | chi era Matteo Caruso morto nell’incidente di Lastra a Signa

Una tragedia straziante scuote la comunità di Lastra a Signa: Matteo Caruso, 37enne padre e lavoratore, ha perso la vita in un devastante incidente sulla Vecchia Pisana. Un dramma che ha colpito profondamente amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile. La sua scomparsa ci ricorda quanto fragile sia la vita e l’importanza di valorizzare ogni momento con coloro che amiamo. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Matteo in questo momento di dolore.

Un uomo, un padre, un lavoratore. Matteo Caruso aveva solo 37 anni quando, nella tarda serata di giovedì 10 luglio, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la via Vecchia Pisana, nel comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze. Dinamica dell’incidente: uno scontro violentissimo. La tragedia si è consumata intorno alle 21, a poca distanza dall’ex mulino. Due auto, una Mini Cooper e una Dacia Duster, si sono scontrate frontalmente in un tratto particolarmente insidioso della SP72. A bordo della Mini c’erano Matteo Caruso e un amico 43enne. Lo schianto è stato così violento che entrambi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it