Tragedia nel Milanese | uomo muore annegato

Una tragica perdita scuote il Milanese: un uomo di 76 anni ha perso la vita annegato lungo la Rivoltana a Trucazzano. Dopo un intervento tempestivo, i soccorritori del 118 hanno recuperato il corpo nel tardo pomeriggio di venerdì. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa drammatica fatalità . Un episodio che ricorda l'importanza della sicurezza e della vigilanza nelle zone a rischio.

Un uomo di 76 anni è morto annegato a Trucazzano, nel Milanese. Il cadavere dell'anziano è stato recuperato dopo le 20 di venerdì, lungo la Strada provinciale 14, la Rivoltana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica.

