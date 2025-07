Tragedia in spiaggia dopo un tuffo in acqua | muore 73enne

Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in una tragedia a Lucrino, Pozzuoli, quando un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo un tuffo in mare. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ogni sforzo si è rivelato inutile. Un dramma che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza in spiaggia. La vicenda si aggiunge alla lunga lista di incidenti che richiedono maggiore attenzione e prevenzione.

Tragedia sulla spiaggia di Lucrino a Pozzuoli. Un anziano di 73 anni ha perso la vita dopo un tuffo in acqua. Vani i soccorsi prestati dal personale sanitario avvisato dai bagnanti per salvare la vita al pensionato di Monterusciello Sul posto i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dramma nel Napoletano, si tuffa in mare e si sente male: è morto in acqua - Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove un uomo sarebbe morto dopo essersi tuffato in mare, nei pressi della spiaggia di Lucrino. Riporta msn.com