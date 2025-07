Tragedia in spiaggia | 90enne muore sotto gli occhi dei bagnanti

Una tragedia sconvolge la spiaggia di Quinto: una donna di 90 anni ha perso la vita davanti agli occhi sgomenti dei bagnanti, colpita da un malore forse legato a un colpo di calore. L’accaduto, avvenuto questa mattina, solleva ancora una volta il dramma delle emergenze estive e l’importanza della prevenzione. Un episodio che non può lasciare indifferenti, spingendoci a riflettere sulla sicurezza in spiaggia.

Una donna di 90 anni è morta sotto gli occhi dei bagnanti in spiaggia, a Quinto. È successo verso le 10 di oggi, venerdì 11 luglio: la donna era in spiaggia (secondo le prime informazioni era da sola) quando ha avuto un malore, probabilmente dovuto a un colpo di calore. Vani purtroppo i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

