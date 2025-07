Tragedia in spiaggia | 17enne scava tunnel nella sabbia e muore sepolto

Una tragedia improvvisa e silenziosa scuote una tranquilla giornata in spiaggia: un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita dopo essere stato sepolto da un crollo di sabbia mentre scavava un tunnel. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere insidiosa e imprevedibile la natura, e l’importanza di prestare sempre attenzione alla sicurezza anche nei momenti più spensierati.

Un crollo subdolo e silenzioso. Nessun grido è stato sentito mentre la sabbia seppelliva completamente il ragazzo nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tragedia in spiaggia: 17enne scava tunnel nella sabbia e muore sepolto

