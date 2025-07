Tragedia in galleria | giovane centauro perde la vita strada trasformata in un inferno di fiamme

trasformata in un inferno di fiamme, mentre soccorritori e passanti si sono trovati impotenti di fronte a una scena drammatica. Un giovane centauro ha perso la vita in un attimo, lasciando sgomento e dolore nella comunità bergamasca. La tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di rispettare le regole della strada.

Un tranquillo pomeriggio d’estate nella bergamasca si è trasformato in una tragedia che ha scosso la comunitĂ . Sull’asse interurbano che collega Mapello a Ponte San Pietro, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale all’interno del tunnel, a pochi metri dal centro commerciale Il Continente. In un attimo la strada, solitamente molto frequentata, è diventata teatro di disperazione: il traffico si è fermato, la galleria è stata invasa da fumo denso e alte fiamme, lasciando sgomenti automobilisti e soccorritori. La vittima si chiamava Lucas Rojas Vacas, di origini boliviane, e stava viaggiando verso Bergamo in sella alla sua Kawasaki 125. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in galleria: giovane centauro perde la vita, strada trasformata in un inferno di fiamme

