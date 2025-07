Tragedia a Bergamo galleria dell’Asse invasa da fiamme e fumo | ragazzo di 17 anni muore nello schianto con un tir

Una tragedia sconvolge Bergamo, dove un giovane di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente drammatico nella galleria dell’Asse Interurbano. L’impatto frontale con un tir si è concluso con il rogo del mezzo pesante e una colonna di fumo che ha invaso la zona, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un evento che scuote profondamente la comunità e ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale.

Bergamo – Il pomeriggio di venerdì si è trasformato in tragedia lungo l’ Asse Interurbano di Bergamo. Intorno alle 14, nella galleria che collega Ponte San Pietro a Mapello, un ragazzo di 17 anni alla guida di una motocicletta ha perso la vita in uno scontro frontale con un autocarro. Non sono note, al momento, le generalità del giovane. L’impatto è stato devastante. Il mezzo pesante ha immediatamente preso fuoco, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha invaso completamente la galleria. Le fiamme hanno reso ancora più drammatica una scena già segnata dalla tragedia e preoccupato i residenti nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it