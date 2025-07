Trafugate e danneggiate alcune opere dei fumettisti ospiti del Festival del Nerd

Un episodio che scuote la comunità e mette in discussione i valori di rispetto e creatività che il Festival del Nerd di Foggia promuove con passione. Le opere trafugate e vandalizzate non sono solo pezzi di arte, ma testimonianze di talento e passione degli artisti ospiti. È fondamentale che si faccia luce su questo atto deplorevole per tutelare il patrimonio culturale e ripristinare l’armonia tra appassionati e artisti.

Sono stati trafugati e poi fatti a pezzi alcuni pannelli realizzati dagli ospiti dell’area fumetto del Festival del Nerd di Foggia. Lo rende noto, due mesi dopo, lo staff del Festival che esprime rammarico e profonda indignazione e condanna il grave gesto ai danni del patrimonio artistico della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

