Traffico week-end da bollino rosso in Lombardia Incubo code | Superstrada 36 osservata speciale

Se vi state preparando a partire per le vostre vacanze, attenzione: il traffico del weekend in Lombardia si preannuncia da bollino rosso, con code interminabili e superstrada 36 sotto osservazione speciale. Milano e le principali arterie sono già intasate, mentre milioni di vacanzieri si dirigono verso lago e Valtellina. Restate sintonizzati: ecco tutto quello che dovete sapere per affrontare al meglio questa ondata di viaggiatori e vivere il viaggio senza stress.

Milano, 11 luglio 2025 - Traffico da bollino rosso in questo secondo secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas. E ovviamente tra le strade che si annunciano prese d‚Äôassalto soprattutto da vacanzieri mordi e fuggi c‚Äô√® la Statale 36 che porta al lago e alla Valtellina. Oggi e domani √®¬†atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le localit√† di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Le partenze si concentreranno gi√† nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi, domani, sabato¬† 12 in mattinata e¬†nella serata: Domenica¬†la massima concentrazione e prevista nella serata per i rientri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Traffico, week-end da bollino rosso in Lombardia. Incubo code: Superstrada 36 osservata speciale

