Traffico | stasera inizia l’esodo del secondo weekend di luglio E si preannuncia da bollino rosso

Preparati a un weekend da bollino rosso: l’esodo estivo di luglio è alle porte, con traffico intenso e code in vista. Per chi decide di partire tra oggi e domenica, la chiave sarà la pianificazione intelligente per godersi le vacanze senza stress. Restate aggiornati e scegliete percorsi alternativi: il viaggio può diventare una piacevole avventura, anche quando le strade si riempiono!

Partenze intelligenti per chi si sposterà tra oggi e domenica: la rete stradale e autostradale si annuncia intasata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Traffico: stasera inizia l’esodo del secondo weekend di luglio. E si preannuncia da bollino rosso

