Traffico Roma del 11-07-2025 ore 20 | 30

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma. Il traffico questa sera si presenta ancora molto intenso, con rallentamenti e code sulla tangenziale tra Largo Lanciani e lo svincolo di via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico. Ricordiamo che questa sera, in occasione del secondo concerto di Ultimo, sono in vigore divieti di sosta e fermata, e possibili chiusure intorno all’Olimpico, quindi attenzione alle variazioni nella viabilità .

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto traffico ancora intenso con rallentamenti e code sulla tangenziale tra Largo Lanciani e lo svincolo di via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Vi ricordo che questa sera proprio allo stadio Olimpico è in programma il secondo concerto di ultimo divieti di sosta e di fermata Ma anche possibili chiusure al traffico interessano una pasta aria intorno all'Olimpico intanto si sta in coda a causa di un incidente sulla roma-fiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo anulare code anche sullo stesso raccordo anulare in carreggiata interna per incidente tra Nomentana e Casilina sulla A24 roma-teramo code per traffico tra lo svincolo per la1 e Castel Madama direzione Teramo sulla Roma Napoli invece troviamo ancora residue code Dopo un incidente tra lo svincolo per La 24 e Valmontone direzione Napoli da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2025 ore 20:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

