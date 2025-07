Traffico Roma del 11-07-2025 ore 18 | 30

Ben trovati agli ascoltatori di Luceverde Roma. Ecco un quadro aggiornato sul traffico della capitale alle 18:30 del 11 luglio 2025: code e disagi segnalati sulla A24 per un veicolo in fiamme tra Castel Madama e Vicovaro Mandela, oltre a un incidente sulla A1 tra lo svincolo di Valmontone e l'imbocco di Roma. La situazione richiede prudenza: restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera code per un veicolo in fiamme sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandela direzione Teramo altro incidente con code sulla A1 Roma Napoli tra lo svincolo per la Roma L'Aquila e lo svincolo di Valmontone direzione Napoli abbiamo code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare sempre per incidente Nomentana e la Casilina auto in fila ma per traffico sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La Roma Napoli incidente con code poi sul tetto Urbano della A24 Tor Cervara e lo svincolo Fiorentini in direzione della tangenziale est sulla tangenziale troviamo code tra San Lorenzo e Nomentana nelle due direzioni ed infine altro incidente è segnalato sulla via Pontina 3 Torre de' Cenci è l'Eur ci sono quindi Code in direzione Roma

