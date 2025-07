Traffico Roma del 11-07-2025 ore 14 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 11 luglio 2025 alle 14:30, attenzione alle condizioni del traffico! La città si trova in tilt a causa di un incendio sulla complanare all'altezza dell'uscita Romanina, con code e deviazioni in corso. Roma infomobilità, servizio di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti tempestivi per garantirvi un percorso più sicuro e sereno. Restate sintonizzati per le ultime notizie sul traffico in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo traffico bloccato lungo la complanare all'altezza dell'uscita Romanina in carreggiata interna a causa di un incendio traffico intenso in uscita sulla Roma Fiumicino Pontina e Appia Aurelia Cassia all'Eur ancora per oggi la Colombo è chiusa al traffico tra Laurentina e piazzale venticinque marzo 1957 per la conferenza dedicata al Ucraina e sempre per l'evento in corso è chiusa anche oggi la Stazione EUR Fermi della metro B segnaliamo dalle 15 alle 18 in Piazza Santi Apostoli 1 manifestazioni con possibili rallentamenti in serata manifestazione anche a Ostia in via delle Azzorre chiusure al traffico e deviazioni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2025 ore 14:30

