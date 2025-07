Traffico Roma del 11-07-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi a Roma nel 11 luglio 2025 alle ore 11:30, preparati a un traffico intenso: code tra Pontina e Laurentina, rallentamenti sull’autostrada A24 e sulla Flaminia. La città si mobilita con servizi di infomobilità per aiutarti a trovare alternative e risparmiare tempo. Restare aggiornati è fondamentale, perché oggi più che mai, conoscere lo stato del traffico può fare la differenza tra arrivare in orario o dover attendere.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo traffico intenso con code tra la Pontina è la Laurentina In entrambe le carreggiate code sull'autostrada A24 in direzione tangenziale est o dei sono segnalate anche sulla Flaminia dalla porta Grottarossa in direzione Tor di Quinto e rallentamenti invece sulla tangenziale est da via Eritrea ai campi sportivi alle seconde ultimo giorno della conferenza per l'Ucraina ancora per oggi la Colombo è chiusa al traffico tra Laurentina piazzale venticinque marzo 1957 e rallentamenti sono segnalati sul viadotto della Magliana in direzione centro sempre per l'evento in corso è chiusa anche oggi la Stazione EUR Fermi della metro B https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it