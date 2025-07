Traffico previsto bollino rosso anche per il secondo weekend di luglio | orari da evitare

Preparatevi a un secondo weekend di luglio con traffico intenso e bollino rosso sulle principali direttrici italiane. Le partenze dai grandi centri verso località di mare, montagna e confini di Stato stanno crescendo, creando code e disagi su autostrade e strade statali. Se volete evitare stress e ritardi, è fondamentale pianificare attentamente gli orari di viaggio e scegliere i momenti meno trafficati. Ecco tutto quello che bisogna sapere per partire in sicurezza e serenità .

Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Come nello scorso fine settimana le partenze si concentreranno nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi in cui è previsto bollino rosso e nel pomeriggio e nella serata di domenica per i rientri. "Anas - ha dichiarato l'Amministratore delegato Claudio Andrea Gemme - è impegnata a semplificare la gestione del traffico che si intensificherà ancora di più nelle prossime settimane con l'ottimizzazione dei cantieri per completarli, ove possibile, prima dell'esodo estivo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it