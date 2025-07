Traffico Lazio del 11-07-2025 ore 17 | 30

Ben trovati ascoltatori di Luceverde Lazio. Oggi, alle 17:30 del 11 luglio 2025, le principali arterie del Lazio sono interessate da diversi eventi: code sulla A1 Roma-Napoli a causa di un incidente tra lo svincolo Roma L’Aquila e Valmontone, e sulla via Pontina a Latina per traffico intenso tra il raccordo anulare e il bivio di Pratica di Mare. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli sulla viabilità.

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto sulla A1 Roma Napoli code per incidente tra lo svincolo per la Roma L'Aquila A24 e Valmontone direzione Napoli diramazione di Roma e Sud Vi ricordo chiuso per lavori fino al prossimo 15 luglio lo svincolo di Torrenova in entrata Verso l'auto sole Torniamo a parlare di code ce ne sono sulla via Pontina in stazione di Latina per traffico intenso tra il raccordo anulare e il bivio per via di Pratica auto infine anche sulla Nettunense tra Aprilia e Campo di Carne direzione mare a Roma nel quartiere Eur esattamente al centro congressi la nuvola oggi è l'ultimo giorno della conferenza sulla ripresa del Ucraina chiusure e deviazioni sulla Cristoforo Colombo dalla cappella fino alle rampe del viadotto della Magliana In entrambe le direzioni comprese le complanari disciplina provvisoria di traffico anche su diverse strade adiacenti il centro congressi con deviazioni per moltissime linee di bus chiusa la stazione fermi sulla metro B da Massimo veschi è tutto un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale