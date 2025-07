Traffico Lazio del 11-07-2025 ore 09 | 30

Ben trovati dalla redazione di Luceverde Lazio. Oggi, 11 luglio 2025, alle 9:30, siamo qui per aggiornarvi sulle principali situazioni di traffico che interessano la regione. Tra code sulla A1 e chiusure per lavori, restate sintonizzati per evitare disagi e arrivare puntuali a destinazione. E ora, scopriamolo nel dettaglio.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione per un incidente code per 6 km sulla A1 firenze-roma tra Orvieto e Orte verso Roma sulla diramazione Roma Sud chiuso per lavori fino al prossimo 15 luglio lo svincolo di Torrenova in entrata Verso l'auto sole code per lavori sull'Aurelia tra la Massimina e Castel di Guido verso Aranova si viaggia su carreggiata √® ridotta Roma al centro congressi la nuvola dell'EUR ultimo giorno oggi della conferenza sulla ripresa del Ucraina chiusure e deviazioni sulla Colombo da Largo Pella sino alle rampe del viadotto della Magliana In entrambe le carreggiate comprese le complanari disciplina provvisoria di traffico anche su diverse strade adiacenti in centro congressi deviazioni per moltissime linee di bus chiusa la stazione della metro B Al momento Forti le ripercussioni lungo la via del Mare la via Ostiense con incolonnamenti dal raccordo al viadotto della Magliana e sulla Laurentina con code all'altezza di Vigna Murata neanche sul raccordo anulare con lunghe code tra la Roma Fiumicino e la Laurentina nelle due carreggiate la Francesca Ilaria √® tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale