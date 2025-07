Traffico da bollino rosso nel weekend sulle autostrade italiane situazioni più critiche e strade da evitare

Se vuoi partire per una fuga estiva senza stress, è fondamentale conoscere in anticipo le zone più critiche. Nel secondo weekend di luglio, le autostrade italiane saranno sotto pressione, con traffico da bollino rosso su numerosi tratti. Preparati a pianificare il tuo viaggio evitando le strade più congestionate e goditi la tua estate in tutta sicurezza e tranquillità.

Nel secondo weekend di luglio è previsto traffico molto intenso sulla rete stradale e autostradale. Tutti i tratti in cui si prevede bollino rosso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Traffico da bollino rosso nel weekend sulle autostrade italiane, situazioni più critiche e strade da evitare

In questa notizia si parla di: traffico - bollino - rosso - autostrade

