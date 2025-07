Traffico bollino rosso anche nel secondo weekend di luglio

Preparati al consueto caos delle partenze estive: il traffico bollino rosso colpisce anche il secondo weekend di luglio, con milioni di italiani in movimento verso mare, montagna e confini di Stato. Tra code interminabili e partenze massicce, le strade si riempiono di avventurieri pronti a vivere le loro vacanze da sogno. Ma come affrontare al meglio questa ondata di viaggi? Ecco alcuni consigli utili per rendere il vostro spostamento più sereno e piacevole.

Traffico in costante aumento nel secondo fine settimana di luglio. Già dal pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio, in tanti si sposteranno dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

