Tracce dna maschile in bocca di Chiara

Un nuovo importante sviluppo scuote il caso Chiara Poggi: dai reperti del tampone orale prelevato 18 anni fa, emergono tracce di DNA maschile non ancora identificato. La scoperta apre nuovi scenari investigativi e solleva interrogativi sulla veridicità delle prove finora considerate. La ripetizione dell’esame diventerà cruciale per chiarire ogni dubbio e avanzare verso la verità . La domanda resta: chi si cela dietro queste tracce misteriose?

21.54 Dal tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso dell'incidente probatorio, sarebbe stata individuata una minima quantitĂ di dna maschile di un uomo non ancora identificato e, dunque, non riconducibile nĂ© ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio, nĂ© ad Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura di Pavia. L'esame verrĂ ripetuto, proprio perchĂ© la quantitĂ di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione.