Tra ipotesi per bilancio Ue spunta l' aumento delle sigarette

Tra le ipotesi più discusse per il bilancio Ue 2028-2035 si pensa a un possibile aumento delle accise su sigarette e rifiuti elettronici, una mossa che potrebbe generare nuove risorse per sostenere progetti e iniziative europee. Fonti di Bruxelles svelano che il primo step sarà l’esame del quadro finanziario pluriennale da parte dei commissari. Resta da capire come questa proposta influenzerà cittadini e imprese, e quali saranno le reazioni politiche.

Tra le ipotesi sulle possibili nuove risorse proprie del nuovo Bilancio Ue per il 2028-2035 ci potrebbero essere nuove accise sul tabacco e sui rifiuti elettronici o 'e-waste'. E' quanto si apprende da fonti a Bruxelles. La prima parte del nuovo Quadro finanziario pluriennale andrà all'esame del Collegio dei commissari mercoledì prossimo 16 luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tra ipotesi per bilancio Ue spunta l'aumento delle sigarette

