Tra compiti scuola e attività extra anche l’educazione dei bambini segue oggi ritmi frenetici L’estate può diventare allora l’occasione giusta per riscoprire insieme ai più piccoli i benefici del ‘rallentare’ Come fare? I consigli della pedagogista

L’estate rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore del rallentare, di dedicare tempo alla scoperta e al relax con i più piccoli. In un’epoca in cui le giornate sono spesso frenetiche e sovraffollate di impegni, prendersi una pausa permette ai bambini di sviluppare autonomia, creatività e benessere. Scopri come, secondo la pedagogista, ritrovare l’equilibrio tra attività e tempo libero può fare la differenza per una crescita serena e felice.

C ’è la scuola, ci sono i compiti ma anche il corso di inglese, lo sport e attività extra per tenerli impegnati: anche la vita dei bambini è ormai scandita da ritmi serrati e agende fitte di impegni. L’ansia di dover riempire le giornate dei figli con attività stimolanti è infatti ormai una costante per quasi tutti i genitori. Ma siamo certi che questa ‘frenesia’ sia davvero necessaria? Genitori troppo protettivi: l’ipercontrollo che mette a rischio la salute mentale dei bambini X Dal punto di vista psicopedagogico, in realtà la sovra-programmazione dell’infanzia comporta dei rischi, confermati da numerose ricerche – mette in guardia la dottoressa Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice del portale Edu-wow. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra compiti, scuola e attività extra, anche l’educazione dei bambini segue oggi ritmi frenetici. L’estate può diventare allora l’occasione giusta per riscoprire insieme ai più piccoli i benefici del ‘rallentare’. Come fare? I consigli della pedagogista

