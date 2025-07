Tour Pogacar vince la settima tappa in volata e torna maglia gialla

Tadej Pogacar dimostra ancora una volta la sua straordinaria classe, conquistando la settima tappa del Tour de France in volata e riappropriandosi della maglia gialla. Con determinazione e talento, lo sloveno si impone sul Mur de Bretagne, lasciando gli avversari senza parole. Questo ennesimo successo rafforza la sua candidatura al trionfo finale: il suo percorso verso la conquista del massimo prestigio nel ciclismo internazionale è più acceso che mai.

(Adnkronos) – Bis di Tadej Pogacar nella settima tappa del Tour de France dopo la vittoria nella quarta tappa: primo all'arrivo, in volata e con Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) alla ruota, sul Mur de Bretagne, 197 km dopo la partenza da Saint-Malo. Lo sloveno della Uae Team Emirates si riprende a stretto giro la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: tappa - tour - pogacar - settima

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola italiana, ha fatto il suo trionfale rientro a Napoli al molo Beverello, dopo tre anni di assenza.

Oggi la settima tappa del Tour de France Vai su Facebook

Tadej Pogacar punge la Visma: “Non mi è piaciuto l’attacco in discesa, ho attaccato per difendermi” - Vai su X

Tour de France, 7^ tappa LIVE: 5 uomini in fuga; Tappa 7 oggi, Tour de France 2025: Saint-Malo/Mûr-de-Bretagne Guerlédan, percorso e altimetria; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in volata sul Mur de Bretagne.

Tour de France 2025, Pogacar fa bis e la spunta sul Mûr-de-Bretagne Guérledan! - Tadej Pogacar della UAE Emirates vince la settima tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Mûr- Come scrive generationsport.it

Tour, Pogacar vince la settima tappa in volata e torna maglia gialla - Bis di Tadej Pogacar nella settima tappa del Tour de France dopo la vittoria nella quarta tappa: primo all'arrivo, in volata e con Jonas Vingegaard (Visma- Da msn.com