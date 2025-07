Tour Pogacar vince a Mur de Bretagne Guerlédan | torna in maglia gialla sono 101 successi in carriera

Tadej Pogacar si conferma ancora una volta protagonista assoluto del Tour de France 2025, conquistando la settima tappa con un volo finale che ha lasciato tutti senza fiato. La sua vittoria a Mur-de-Bretagne Guerledan suggella un’altra pagina di successo per lo sloveno, che raggiunge così i 101 trionfi in carriera. La corsa si infiamma ulteriormente, e la maglia gialla di Guerlédan torna a splendere, alimentando l’adrenalina dei tifosi.

Tadej Pogacar  (Uae Emirates) ha vinto oggi, venerdì 11 luglio, la settima tappa del Tour de France 2025. Lo sloveno, campione del mondo in carica, ha trionfato in volata, allungando nello strappo finale a 300 m dal traguardo, nella Saint-Malo a Mur-de-Bretagna Guerledan, 197 km e 2450 metri di. 🔗 Leggi su Today.it

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Vince a Mur de Bretagne Guerlédan e si riprende la maglia gialla

VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux - Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare Vai su Facebook

Tour de France 2025, Pogacar fa bis e la spunta sul Mûr-de-Bretagne Guérledan! - Tadej Pogacar della UAE Emirates vince la settima tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Mûr- Si legge su generationsport.it

Tour de France, Pogacar vince in volata la settima tappa - Lo sloveno torna al comando della classifica generale strappando la maglia gialla a Van der Poel che ora scivola al quinto posto ... Lo riporta corrieredellosport.it