Tour de France Pogacar vince a Mur-de-Bretagne | riconquista la maglia gialla

In una sfida mozzafiato, il 24enne sloveno Tadej Pogacar ha riscritto le sorti del Tour de France 2025, conquistando con determinazione la vittoria alla Mur de Bretagne e riconquistando la maglia gialla. Sul traguardo in salita più atteso, il suo sprint deciso ha lasciato tutti senza fiato, mentre il gruppo si è mosso in un'ultima, furiosa bagarre. La corsa si avvicina sempre più al suo epilogo, e il futuro si tinge di emozioni ancora più intense.

Sull’arrivo in salita della settima tappa, lo sloveno Pogacar piazza la zampata decisiva e riscrive ancora una volta la storia. La settima tappa del Tour de France 2025 ha regalato spettacolo e tensione fino all’ultimo chilometro. Il traguardo di Mur-de-Bretagne, con la sua ascesa finale breve ma brutale, era cerchiato in rosso da tutti i big della classifica generale e a conquistare la vittoria è stato alla fine Pogacar. Il gruppo si è mosso compatto per buona parte della frazione, gestendo il ritmo con attenzione e lasciando sfogare le fughe. Ma nell’ultimo tratto, i capitani hanno preso il controllo, consapevoli che ogni secondo può fare la differenza in una corsa sempre più tirata. 🔗 Leggi su Sportface.it

