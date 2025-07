Tour de France Pogacar concede il bis e torna in maglia gialla

Il talento di Tadej Pogacar brilla ancora più intensamente nel Tour de France 2025, dove conquista la settima tappa e si riprende la maglia gialla. Dopo il trionfo a Rouen, lo sloveno della UAE Emirates dimostra una supremazia indiscussa, battendo nuovamente i suoi rivali e rafforzando la sua leadership nella corsa più prestigiosa del ciclismo. In virtù di questa affermazione...

Tadej vince anche la settima tappa del Tour de France 2025, la Saint Malo-Mur de Bretagne Guerledan di 197 chilometri. Lo sloveno della UAE Emirates, dopo il successo ottenuto nella quarta frazione di Rouen, concede il bis battendo nuovamente l'acerrimo rivale Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e il britannico Oscar Onley (Picnic PostNL), rispettivamente secondo e terzo. In virtù di questa affermazione.

