Tour de France LIVE settima tappa | alle 12 la Saint Malo-Mur de Bretagne Guerlédan

Il Tour de France 2024 entra nel vivo con la settima tappa, da Saint Malo a Mur de Bretagne, un percorso di 197 km con un dislivello di 2450 metri. Alle ore 12, in diretta, si accendono le emozioni, tra fughe audaci e sfide epiche. Con Van der Poel in maglia gialla a un secondo da Pogacar, ogni momento promette spettacolo: chi saprĂ conquistare questa difficile frazione e rafforzare la propria leadership? Restate sintonizzati per vivere ogni istante di questa battaglia ciclistica.

197 chilometri da percorrere con un dislivello di 2450 metri. Occasione per le fughe. Si riparte con Van der Poel in maglia gialla con 1" su Pogacar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour de France LIVE, settima tappa: alle 12 la Saint Malo-Mur de Bretagne GuerlĂ©dan

In questa notizia si parla di: tour - france - settima - tappa

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarĂ un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrĂ la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Settima Tappa Vai su X

VIRE NORMANDIE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ben Healy vince la sesta tappa del Tour de France 2025, la Bayeux - Vire Normandie di 201,5 km. Il corridore irlandese della EF Education Easy Post, protagonista della fuga di giornata, compie uno spettacolare Vai su Facebook

Tour de France, oggi settima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Saint Malo - Mûr de Bretagne: percorso e favoriti, scontro tra i big nel finale?; Tour de France, 7^ tappa da Saint-Malo a Mur-de-Bretagna Guerledan: percorso e altimetria.

Tour de France, oggi settima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) - Oggi, venerdì 11 luglio, la Grande Boucle presenta la settima frazione, con un percorso da Saint- Come scrive msn.com

Percorso e favoriti settima tappa Tour de France 2025, Saint Malo - Mûr de Bretagne: orari, GPM e dove vederla in tv. Scontro tra i big nel finale? - Dopo la fuga vincente di Ben Healy e il ritorno in giallo di Mathieu van der Po ... Segnala eurosport.it