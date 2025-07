Tour de France 2025 tutte le classifiche | Pogacar riprende due maglie Milan perde la verde

Il Tour de France 2025 entra nel vivo, tra sorprese e rivincite emozionanti. Dopo aver perso il primato a punti, Milan si è visto scavalcare da Pogacar, che ha dominato la tappa in cima al Mur-de-Bretagna, riprendendo entrambe le maglie di leader: gialla e verde. La corsa più prestigiosa del ciclismo si accende sempre di più, mantenendo gli appassionati col fiato sospeso fino all’ultima pedalata. La battaglia per la gloria è appena iniziata...

Jonathan Milan ha perso il primo posto nella classifica a punti del Tour de France 2025: il velocista italiano ha sprintato al traguardo volante della settima tappa, ma poi lo sloven o Tadej Pogacar ha vinto la frazione in cima al Mur-de-Bretagna e si è ripreso il comando della speciale graduatoria, anche se sarà sempre l’alfiere della Lidl-Trek a indossare la maglia verde. Tadej Pogacar è infatti tornato in possesso anche della maglia gialla di leader della classifica generale con un margine di 52” sul belga Remco Evenepoel e 1’17” sul danese Jonas Vingegaard. Il Campione del Mondo è invece secondo tra gli scalatori, la maglia a pois resta sulle spalle del belga Tim Wellens. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Pogacar riprende due maglie, Milan perde la verde

